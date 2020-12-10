Венецианская комиссия просит КС Украины восстановить отмененную статью УК

Венецианская комиссия обратилась к Конституционному суду Украины с призывом восстановить отмененную ранее статью Уголовного кодекса страны о декларировании неверной информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная статья предусматривала наказание в виде лишения свободы.

В Комиссии отметили, что норму следует восстановить и доработать. Там подчеркнули, что вынесенное КСУ решение не аргументированно «и, возможно, запятнано важной процедурной ошибкой».

»Верховная рада должна выполнить решение, интерпретировав его в свете конституционных основ страны и применяемых международных стандартов, учитывая общественные интересы, такие как борьбу с коррупцией», — подчеркивает Венецианская комиссия.

Кроме того, в заявлении комиссия призвала восстановить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции в вопросе деклараций должностных лиц.