Минздрав Турции не подтвердил отказ от российской вакцины

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа не подтвердил свои слова о том, что республика отказалась от российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал Коджа.

Ранее Фахреттин Коджа заявил, что Турция не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не отвечает необходимой лабораторной практике.

В Турции коронавирусом заразились 893 630, выздоровели 441 515, скончались 15 314 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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