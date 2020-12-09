Украина вводит локдаун с 8 января

Правительство Украины по рекомендации Минздрава введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил глава кабмина Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

«Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», — сказал он.

Шмыгаль не уточнил, какие именно ограничения будут действовать.

На Украине коронавирусом заразились 867 991, выздоровели 469 200, погибли 14 702 человека.

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