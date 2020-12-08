Взятый Марией Захаровой из приюта щенок умер

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что взятая ею из приюта собака Панди умерла. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

В публикации Захарова уточнила, что животное скончалось в стационаре после недельной борьбы с энтеритом и другими инфекциями. Она также поделилась информацией о том, что двое щенков из этого помета также умерли, остальные болеют.

Дипломат написала, что Панди пробыла дома лишь один день и прикрепила к посту сделанную тогда фотографию, на которой щенок обнимает мягкую игрушку.

В заключении она добавила, что не сдается и планирует взять новую собаку из приюта.

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