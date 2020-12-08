Ангар с катером на крыше горит на площади 300 «квадратов» во Владивостоке

Ангар с катером на крыше горит на площади 300 квадратных метров во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Третья Строительная. Пожарная охрана города узнала о пожаре в 13.04 (6.04 мск) во вторник, 8 декабря. Спустя 10 минут на место прибыли расчеты.

По данным ведомства, огонь перешел с ангара на две стоящие рядом машины, одна из них полностью сгорела. Также пожар полностью обрушил кровлю ангара.

В 13.52 (6.52 мск) огонь был локализован. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал, на тушении задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники, информируют спасатели.

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