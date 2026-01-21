Размер шрифта
Сибига рассказал, как Азербайджан помогает восстанавливать энергетический сектор Украины

Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Азербайджан предоставил помощь Киеву. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале внешнеполитического ведомства республики.

Отмечается, что Баку передал энергетическое оборудование. Речь идет о 12 низковольтных панелях, 11 генераторах, 5 трансформаторах и 27 тысячах метров кабеля.

Оборудование необходимо для восстановления энергетического сектора Украины, подчеркнули в МИД.

20 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Без тепла остались 4000 многоэтажек из 5 635. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы.

Ранее в минэномики Украины раскрыли сумму, необходимую на экстренные потребности энергосистемы страны.

