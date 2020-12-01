Двоих граждан Белоруссии посадили в тюрьму за нападение на милиционера

Двух граждан Белоруссии приговорили к тюремному заключению за нападение на милиционера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление белорусской Генеральной прокуратуры.

«С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Бобруйского района и города Бобруйска признал обоих обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении», — говорится в сообщении ведомства.

Одному из подсудимых назначено отбывание в исправительной колонии общего режима сроком на два года, а другому — четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

10 августа 2020 года в Бобруйске во время разбирательства сотрудника ГАИ с гражданином осужденные применили насилие в отношении инспектора ДПС и двух сотрудников территориального отдела Департамента охраны МВД. Белорусы признали свою вину и пояснили, что вступили в конфликт с сотрудниками ОВД, так как действия милиционера им показались незаконными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусского фаната приговорили к 3,5 годам тюрьмы за нападение на полицейского