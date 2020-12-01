Эпидемиолог: в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в России наблюдается тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в ряде субъектов страны прослеживается уверенная тенденция на урегулирование.

При этом специалист отметила, что коронавирус является новой инфекцией, поэтому все его особенности еще не изучены. В связи с этим прогнозировать, когда наступит снижение заболеваемости, пока нельзя.

В заключении Плоскирева призвала граждан соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19 и тем самым коллективно победить вирус.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 322 056 случаев COVID-19. При этом 40 464 человека умерли, а 1 803 467 пациентов выздоровели.

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