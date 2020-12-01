Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах отменили и задержали 27 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные приведены по состоянию на 0.40 мск.

Так, в Домодедово отменили три вылета, а еще три были задержаны.

При этом во Внуково отменено четыре рейса и такое же число вылетов задержано.

Кроме того, в Шереметьево отменили девять рейсов, а четыре — задержали.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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