Яровая предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением проверять подростков на алкоголизм и наркоманию во время проведения диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала данные заболевания относятся к категории опасных, на которую и нацелено проведении диспансеризации, что Яровая оценила как «серьезное упущение».

По ее словам, соответствующие проверки не предусмотрены структурой ОМС.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что на увеличение уровня сиротства в стране влияет злоупотребление алкоголем со стороны родителей и последующее вовлечение в нездоровый образ жизни детей.

«Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно», — заключила Яровая.

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