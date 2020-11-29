Правозащитники сообщили о более 380 задержанных на протестах в Белоруссии

В воскресенье, 29 ноября, в ходе акций протеста в Белоруссии были задержаны более 380 человек. Об этом на своем сайте сообщил незарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

В списке указаны ФИО и данные 384 задержанных. Большинство задержаний было проведено в Минске. Также участников протестных акций задерживали в Бресте, Витебске, Жодино и других городах страны.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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