В США перевезли 45 собак, спасенных от мясников в Китае

Активисты организации No Dogs Left Behind вывезли из Китая 45 собак, которые продавались на мясных рынках. Об этом сообщает New York Post.

Животные прилетели из Пекина в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Их встретили новые хозяева, которые ждали питомцев большую часть этого года.

Ранее, 27 ноября, в США из Китая доставили 34 спасенных собаки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае активисты скупают собак для их спасения от поедания на фестивале мяса