В США перевезли 45 собак, спасенных от мясников в Китае
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Активисты организации No Dogs Left Behind вывезли из Китая 45 собак, которые продавались на мясных рынках. Об этом сообщает New York Post.
Животные прилетели из Пекина в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Их встретили новые хозяева, которые ждали питомцев большую часть этого года.
Ранее, 27 ноября, в США из Китая доставили 34 спасенных собаки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Китае активисты скупают собак для их спасения от поедания на фестивале мяса