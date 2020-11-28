В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части РФ

В середине следующей недели в центре европейской части России ожидается понижение температуры, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во вторник, 1 декабря, станет переходным днем, в котором произойдет выраженный фронтальный раздел и осадков будет больше. Вильфанд заявил, что во второй половине дня прогнозируется понижение температуры и местами небольшой снег. Почти такая же погода будет и в среду, указал он.

Синоптик отметил, что в первой половине недели температурный фон днем и ночью будет в пределах 0...-5°С.

«В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью -2...-7°С, а днём от 0...-5°С. Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели», — сказал Вильфанд.

Специалист добавил, что температура в центре европейской части страны будет около климатической нормы, а в настоящее время она теплее на -3...-4 °С.

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