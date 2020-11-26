В Калининграде мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Калининграде 37-летний мужчина устроил стрельбу около жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Калининградской области.

Инцидент произошел в четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского.

По предварительным данным, стрелок убил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего совершил самоубийство.

По данному факту следствием инициирована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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