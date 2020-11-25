Познер назвал советский менталитет главной проблемой России

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Журналист Владимир Познер считает главной проблемой России то, что у власти находятся люди с советским менталитетом. Его слова приводятся на сайте Познер Online.

По его словам, эти руководители являются «продуктом системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять».

В то же время Познер подчеркнул, что за 30 лет страна совершила огромный прыжок вперед благодаря появлению современных управленцев, которые меняют страну к лучшему.

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