Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В российском регионе 17-летняя девушка попала под грузовой поезд

Прокуратура: в Хабаровском крае несовершеннолетняя попала под грузовой поезд
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канал.

Из сообщения следует, что инцидент произошел в субботу, 7 февраля в вечернее время. По предварительным данным, несовершеннолетняя переходила пути в непредусмотренном месте перед приближающимся поездом.

Девушку забрали в больницу с травмами, рассказали в ведомстве.

«Хабаровская транспортная прокуратора проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике детского травматизма», — сказано в сообщении.

Обстоятельство произошедшего выясняются, заключили в прокуратуре.

До этого в Тульской области женщина не выжила после попадания под поезд. Инцидент произошел на 257-м километре Московской железной дороги, на станции Плавск. По версии следствия, женщина поскользнулась и упала, после чего ее переехал грузовой поезд. По словам очевидцев, после аварии пострадавшая еще какое-то время была в сознании, но спасти ее не смогли.

Ранее в Петербурге пешеход попал под колеса пассажирского поезда, мужчину не спасли.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!