В российском регионе 17-летняя девушка попала под грузовой поезд

В Хабаровском крае 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канал.

Из сообщения следует, что инцидент произошел в субботу, 7 февраля в вечернее время. По предварительным данным, несовершеннолетняя переходила пути в непредусмотренном месте перед приближающимся поездом.

Девушку забрали в больницу с травмами, рассказали в ведомстве.

«Хабаровская транспортная прокуратора проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике детского травматизма», — сказано в сообщении.

Обстоятельство произошедшего выясняются, заключили в прокуратуре.

До этого в Тульской области женщина не выжила после попадания под поезд. Инцидент произошел на 257-м километре Московской железной дороги, на станции Плавск. По версии следствия, женщина поскользнулась и упала, после чего ее переехал грузовой поезд. По словам очевидцев, после аварии пострадавшая еще какое-то время была в сознании, но спасти ее не смогли.

Ранее в Петербурге пешеход попал под колеса пассажирского поезда, мужчину не спасли.