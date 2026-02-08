Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

78.ru: в Карелии грузовой поезд столкнулся с снегоходом на перегоне

В Карелии грузовой поезд столкнулся с снегоходом, который выехал на железнодорожные пути вне переезда. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перегоне Сяньга — Эссойла. По предварительным данным, водитель снегохода выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Движение других поездов на данном участке не было нарушено. Обстоятельства случившегося выясняются.

