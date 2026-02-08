Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

78.ru: в Карелии грузовой поезд столкнулся с снегоходом на перегоне
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Карелии грузовой поезд столкнулся с снегоходом, который выехал на железнодорожные пути вне переезда. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перегоне Сяньга — Эссойла. По предварительным данным, водитель снегохода выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Движение других поездов на данном участке не было нарушено. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого пассажирский поезд сбил пьяного туриста в Краснодарском крае. Несчастный случай произошел с 35-летним туристом в Горячем Ключе. Машинист поезда «МоскваАдлер» заметил пешехода, идущего по рельсам вблизи станции Псекупс, и стал подавать сигналы о приближении, но мужчина не реагировал на них. Машинисту не удалось избежать столкновения, и в результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!