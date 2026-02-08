В Госдуме призвали заменить святого Валентина плюшевой игрушкой в названии праздника

Празднование Дня всех влюбленных 14 февраля в России можно переосмыслить, отказавшись от упоминания святого Валентина, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она считает, что этот день вполне может стать праздником для тех, для кого важнейшими ценностями являются любовь, семья и дети, а его названиями — «День любви» или «День плюшевой игрушки». В качестве варианта депутат предлагает «нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник».

«Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — пояснила депутат от «Единой России».

По словам Буцкой, традиция праздновать День влюбленных 14 февраля прижилась в России в первую очередь из-за отсутствия другого специального дня для признаний в романтических чувствах. День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в память о святых Петре и Февронии, имеет иной смысл, пояснила депутат:

«В этот праздник мы поздравляем наших золотых юбиляров, серебряных юбиляров — тех, кто долго прожил вместе друг с другом, храня верность, кто родил много детей, воспитывает много внуков».

Другой зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов предлагал вообще забыть о Дне святого Валентина, вычеркнув его из жизни россиян, а депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров призывал проводить в школах классные часы для пропаганды против этого праздника, якобы провоцирующего ранние половые контакты.

Ранее россиянам предложили еще один вариант ребрендинга Дня влюбленных.