Григорий Лепс отправил цветы бывшей невесте после расставания

Певец Григорий Лепс рассказал в Telegram-канале, что поздравил бывшую невесту Аврору Кибу с днем рождения.

Лепс отправил Кибе букет цветов на 20-летие. Артист намекнул, что продолжает общение с экс-возлюбленной. По словам певца, бывшая невеста помогла ему встать на ноги во время болезни. Исполнитель подхватил простуду во время поездки в Таиланде.

«Аврора ухаживала. Помогала ласково, делала из больного здорового», — поделился артист.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В феврале друзья блогерши Авроры Кибы раскрыли в разговоре с kp.ru, что она и певец Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. По их словам, изначально пара предпочитала не афишировать свой разрыв.

Ранее сообщалось, что Киба флиртовала с миллионером еще до официального разрыва с Лепсом.