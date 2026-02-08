Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Григорий Лепс отправил цветы бывшей невесте после расставания

Певец Григорий Лепс сообщил, что поздравил бывшую невесту с юбилеем
Aleksey Belkin/Global Look Press

Певец Григорий Лепс рассказал в Telegram-канале, что поздравил бывшую невесту Аврору Кибу с днем рождения.

Лепс отправил Кибе букет цветов на 20-летие. Артист намекнул, что продолжает общение с экс-возлюбленной. По словам певца, бывшая невеста помогла ему встать на ноги во время болезни. Исполнитель подхватил простуду во время поездки в Таиланде.

«Аврора ухаживала. Помогала ласково, делала из больного здорового», — поделился артист.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В феврале друзья блогерши Авроры Кибы раскрыли в разговоре с kp.ru, что она и певец Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. По их словам, изначально пара предпочитала не афишировать свой разрыв.

Ранее сообщалось, что Киба флиртовала с миллионером еще до официального разрыва с Лепсом.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!