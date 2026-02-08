Захарова сообщила об отказе Вены звать Россию на памятные военные церемонии

Австрийские власти с 2022 года публично воздерживаются от приглашения официальных представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет в том числе об отказе приглашать российских дипломатов, работающих в Вене, на официальные мемориальные церемонии. Такая позиция, как отметили в МИД, носит подчеркнуто публичный характер.

Говоря о сохранении памяти советских жертв на территории Австрии, Захарова напомнила, что бывший нацистский концлагерь Маутхаузен был передан австрийской стороне советскими властями в 1947 году с условием создания мемориала. В результате, по ее словам, на этом месте сформировался один из ключевых мемориальных комплексов, который выполняет в том числе просветительскую и образовательную функцию, прежде всего для молодежи.

Она подчеркнула, что на территории мемориала установлен центральный монумент советским узникам концлагеря, а также памятник Герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву. Работа, связанная с сохранением памяти о Маутхаузене, по ее оценке, остается для российской стороны одним из приоритетов историко-мемориальной деятельности.

Представитель МИД также сообщила, что Россия взаимодействует с Фондом Александра Печерского и общественным форумом «Сочинский диалог». По ее словам, при участии этих организаций в 2025 году в Москве был представлен документальный фильм, посвященный восстанию советских военнопленных в Маутхаузене.

Вместе с тем Захарова напомнила, что согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года ответственность за содержание советских и российских воинских захоронений и мемориалов времен Первой и Второй мировых войн — всего их более 230 — возложена на австрийские власти. Она отметила, что Австрия в целом выполняет эти обязательства, а памятники и захоронения находятся в надлежащем состоянии.

Ранее Россия заявляла, что снос памятников советским солдатам свидетельствует о росте антисемитизма в Европе.