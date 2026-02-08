Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Захарова сообщила об отказе Вены звать Россию на памятные военные церемонии

Захарова: Австрия избегает приглашений России на события памяти войны
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Австрийские власти с 2022 года публично воздерживаются от приглашения официальных представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет в том числе об отказе приглашать российских дипломатов, работающих в Вене, на официальные мемориальные церемонии. Такая позиция, как отметили в МИД, носит подчеркнуто публичный характер.

Говоря о сохранении памяти советских жертв на территории Австрии, Захарова напомнила, что бывший нацистский концлагерь Маутхаузен был передан австрийской стороне советскими властями в 1947 году с условием создания мемориала. В результате, по ее словам, на этом месте сформировался один из ключевых мемориальных комплексов, который выполняет в том числе просветительскую и образовательную функцию, прежде всего для молодежи.

Она подчеркнула, что на территории мемориала установлен центральный монумент советским узникам концлагеря, а также памятник Герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву. Работа, связанная с сохранением памяти о Маутхаузене, по ее оценке, остается для российской стороны одним из приоритетов историко-мемориальной деятельности.

Представитель МИД также сообщила, что Россия взаимодействует с Фондом Александра Печерского и общественным форумом «Сочинский диалог». По ее словам, при участии этих организаций в 2025 году в Москве был представлен документальный фильм, посвященный восстанию советских военнопленных в Маутхаузене.

Вместе с тем Захарова напомнила, что согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года ответственность за содержание советских и российских воинских захоронений и мемориалов времен Первой и Второй мировых войн — всего их более 230 — возложена на австрийские власти. Она отметила, что Австрия в целом выполняет эти обязательства, а памятники и захоронения находятся в надлежащем состоянии.

Ранее Россия заявляла, что снос памятников советским солдатам свидетельствует о росте антисемитизма в Европе.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!