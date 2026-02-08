Ани Лорак поддержала идею запрета петь под фанеру

Певица Ани Лорак заявила, что артисты должны выступать в живую

Певица Ани Лорак в беседе с kp.ru поддержала идею запретить артистам использовать фотограмму.

Лорак считает, что певцы должны исполнять свои песни самостоятельно на концертах. Артистка уточнила, что сама выступает вживую.

«Артист должен петь — что мы обсуждаем? Это как то, что пчелы должны нести мед. Это надо обсуждать? И тогда, вы знаете, будет легко понять, кто заслуженно ест свой хлеб», — поделилась исполнительница.

В октябре продюсер Иосиф Пригожин заявил, что настоящим артистам не нужна фонограмма.

Пригожин объяснил, что певцы не получают удовольствия на сцене от фонограммы.

«Для артиста это эмоция, понимаете, когда люди цепляются друг за друга. Вот человек выходит — Сосо, Валерия, Гагарина. Все выходят с таким эмоциональным жаром, это же кайф», — поделился шоумен.

Пригожин также опроверг, что в 90-х артистов заставляли петь под фонограмму.

В феврале 2026-го участник группы «Вирус!» Юрий Ступник рассказал, что в нулевые очень многие российские артисты выступали под фонограмму.

