Хинштейн рассказал об атаках ВСУ на Курскую область за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки уничтожили 28 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 28 украинских дронов над территорией Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что речь идет о периоде с 9:00 7 февраля до 7:00 8 февраля.

«Сбито 28 вражеских беспилотников различных типов. 23 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — говорится в заявлении.

Кроме того, за аналогичный период времени дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 раз сбросили взрывные устройства на территорию Курской области.

По словам губернатора, в результате атак никто не пострадал. Тем не менее в селе Дичня, расположенном в Курчатовском районе, выявили повреждение дачного дома — урон был нанесен кровле здания.

Утром 8 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских беспилотника над территорией страны. Наибольшее количество целей — 11 — нейтрализовали в Брянской области. Над акваторией Черного моря сбили шесть летательных аппаратов, в Калужской области — четыре, в Курской области — один.

Ранее в Курской области более 250 жителей эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона.