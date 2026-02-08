Российский фанат раскрыл, столкнулся ли с недоброжелательностью на ОИ-2026

Российский фанат Бурденюк: даже намека на недоброжелательность не ощутил на ОИ

Российский болельщик Евгений Бурденюк назвал российскую речь достаточно распространенной в Милане, где проходят зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Русскую речь слышно, но трудно понять, кто это. Но видели машины на наших номерах. И хочется отметить, что обстановка достаточно позитивная: все открыты, никаких проблем, мы спокойно разговариваем на русском языке. Даже намека на недоброжелательность не ощутил», — поделился он.

Бурденюк стал тем человеком, который пронес российский флаг на церемонию открытия Олимпиады. Фотография с российским флагом перед церемонией открытия появилась в сети 6 февраля. На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части.