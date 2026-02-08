Названа причина, по которой россиянке Непряевой будет тяжело в гонках Олимпиады

Советский биатлонист, олимпийский чемпион Евгений Редькин выразил мнение, что российской лыжнице Дарье Непряевой будет тяжело в гонках на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я особо не следил за ней, но по скиатлону скажу, что Дарья сильная девушка. Но ей все равно будет сложно, когда ты спортсмен один, без команды. Как я понял, коньковая часть для нее удобнее, но будем надеяться, что она будет в экране нашего телевизора, чтобы нам было на кого смотреть и за кого болеть», — сказал Редькин.

7 февраля Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее Непряева заявила, что не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира.