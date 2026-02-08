Пособнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение по двум статьям

Пособнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — Виктору Васину — предъявили обвинение по двум статья Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». — прим. ред.) и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт <...> оружия») УК РФ», — говорится в сообщении.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств покушения на генерал-лейтенанта Алексеева продолжаются. По делу назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе дактилоскопические, молекулярно-генетические и др.

6 февраля на северо-западе Москвы произошло покушение генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. По данным следствия, в Алексеева выстрелили не менее трех раз, когда он вышел из своей квартиры. Стрелявший сбежал, офицера госпитализировали.

Личность нападавшего была установлена, он успел покинуть Россию, однако при содействии силовых структур ОАЭ был задержан в Дубае и передан российской стороне.

Еще одна пособница покушения — Зинаида Серебрицкая — сбежала на Украину.

Ранее в МИД Украины отвергли причастность к покушению на Алексеева.