В Москве избрали меру пресечения исполнителю теракта против генерала Алексеева

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева
Суд в Москве арестовал Любомира Корбу, обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта министерства обороны России Владимира Алексеева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

До какого числа исполнитель теракта будет находиться в СИЗО, в материале не уточняется.

Нападение на Алексеева произошло утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия. Генерал-лейтенанта доставили в больницу в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы. 7 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил, что пострадавший пришел в себя и начал разговаривать.

8 февраля Федеральная служба безопасности РФ заявила, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали российским правоохранителям. Нападавшим оказался Любомир Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, родившийся в 1960 году. В настоящее время он является гражданином РФ. По данным следствия, злоумышленник прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских специальных служб.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, каким будет ответ на покушение на Алексеева.
 
