Стало известно, когда напавший на генерала Алексеева прибыл в Москву

СК: напавший на генерала Алексеева прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины
Максим Блинов/РИА Новости

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта министерства обороны РФ Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в канале в мессенджере Max.

По данным ведомства, злоумышленника зовут Любомир Корба. Мужчина родился в 1960 году в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время он является гражданином РФ.

«Установлено, что Корба прибыл в Москву <...> по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», — говорится в заявлении.

Алексеев подвергся нападению утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы.

7 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал, что подвергшийся покушению сотрудник МО РФ пришел в себя и начал разговаривать. На следующий день в Федеральной службе безопасности России сообщили, что силовики задержали исполнителя теракта. Мужчину взяли под стражу в Дубае, впоследствии он был передан российским правоохранителям.

Ранее появилось видео с бегством стрелявшего в Алексеева с места преступления.
 
