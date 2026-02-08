Премьер Чехии Бабиш призвал Европу к переговорам с Путиным об Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит TN.cz.

Он напомнил, что лидеры ЕС начали говорить о необходимости диалога с Путиным, однако, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву и Киев, «все это осуждали».

Бабиш заявил, что прямой диалог Европы и России необходим для прекращения огня на Украине. Вести переговоры с российским лидером могли бы представители ключевых стран Евросоюза, указал премьер Чехии.

В том же интервью Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году шанс на мир между Россией и Украиной был утрачен из-за вмешательства внешних сил. По словам премьера, в 2022 году стороны были максимально близки к заключению мира, однако процесс был сорван из-за вмешательства партнеров Украины с Запада. Бабиш прямо обвинил тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в том, что переговоры не были завершены.

