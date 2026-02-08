Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Зеленский ввел санкции против иностранных и российских компаний

Зеленский ввел санкции против компаний-поставщиков в РФ деталей для ракет
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Первая часть санкций направлена против иностранных компаний, которые поставляют в Россию компоненты для производства ракет и дронов, вторая — против компаний, через которые, по словам украинского лидера, оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов, отметил Зеленский.

Кроме того, рестрикции введены в отношении «структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг», указал Зеленский. По его данным, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Евросоюза, подготовка которого находится «на финальной стадии».

Соответствующие указы еще не подписаны.

В свою очередь Офис президента Украины сообщил о введении санкций в отношении 66 физических и 62 юридических лиц — граждан и резидентов России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

4 февраля Зеленский заявил, что в Конгрессе США есть планы по усилению санкционного давления на Россию.

Ранее глава евродипломатии Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против РФ в годовщину начала конфликта.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!