Зеленский ввел санкции против иностранных и российских компаний

Зеленский ввел санкции против компаний-поставщиков в РФ деталей для ракет

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Первая часть санкций направлена против иностранных компаний, которые поставляют в Россию компоненты для производства ракет и дронов, вторая — против компаний, через которые, по словам украинского лидера, оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов, отметил Зеленский.

Кроме того, рестрикции введены в отношении «структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг», указал Зеленский. По его данным, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Евросоюза, подготовка которого находится «на финальной стадии».

Соответствующие указы еще не подписаны.

В свою очередь Офис президента Украины сообщил о введении санкций в отношении 66 физических и 62 юридических лиц — граждан и резидентов России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

4 февраля Зеленский заявил, что в Конгрессе США есть планы по усилению санкционного давления на Россию.

Ранее глава евродипломатии Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против РФ в годовщину начала конфликта.