Посол РФ назвал попытки возобновить диалог с Евросоюзом бессмысленными

Посол РФ в Бельгии: диалог с ЕС невозможен без изменения его позиции
Владимир Сергеев/РИА Новости

Попытки возобновления диалога с Евросоюзом (ЕС) не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних установок в отношении России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

«Примечательно, что призывы к восстановлению диалога с Россией прозвучали в том числе от наиболее одиозных представителей европейской партии войны», — сказал он.

По мнению дипломата, европейские лидеры опасаются остаться на обочине истории и за бортом поддерживаемого США процесса урегулирования конфликта на Украине.

До этого газета Politico сообщила, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Издание отмечало, что Лондон разошелся во мнениях с Парижем и Римом в этом вопросе.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога.

Ранее в России объяснили отказ Британии от переговоров с Москвой.
 
