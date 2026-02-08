Размер шрифта
Работников гостиниц у Шереметьево проверяли по делу о хищениях у бойцов СВО

РИА: в Шереметьево проверили гостиницы на причастность к хищениям у бойцов СВО
Правоохранители проверяли сотрудников двух гостиниц у столичного аэропорта Шереметьево на причастность к делу о хищениях средств у участников СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Проверяли администраторов двух гостиниц вблизи Шереметьево на предмет причастности их к махинациям таксистов, поскольку эти таксисты были там как свои», — сказал он журналистам.

По его данным, российских бойцов в гостиницы у аэропорта привозила так называемая «шайка таксистов», дело в отношении которых уже поступило в суд.

30 января сообщалось, что один из фигурантов дела, который ранее находился в международном розыске, признал вину. Как писало тогда агентство, обвиняемый находится в одном из следственных изоляторов Москвы.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо двух тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что два фигуранта дела о хищении денег в Шереметьево у бойцов СВО скрылись.
 
