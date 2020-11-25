Инфекционист назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказал в интервью радио Sputnik о наличии групп людей, которые оттягивают выход страны на плато по коронавирусу.

Он отметил, что необходимым условием для прекращения роста числа зараженных являются соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. По словам врача, люди, которые игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением COVID-19.

Викулов заявил, что, для разрешения ситуации нужно применить комплексный подход. Он пояснил, что, возможно, нужно увеличить штрафы за несоблюдение санитарных и противоэпидемиологических требований. Кроме того, как указал специалист, необходимо доступным языком объяснять людям необходимость соблюдения всех мер.

«Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать», – отметил Викулов.

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