Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от коронавируса, вне зависимости от наименования, вскоре будут включены в список жизненно важных препаратов, сообщает РИА «Новости».

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса», — объявил премьер.

По его словам, эти прививки будут доступны для всех граждан России, кто захочет вакцинироваться от инфекции.

По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.

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