В России выявлено более 25 тысяч новых случаев COVID-19
Катерина Медведева
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В России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 16 002 человека, скончался 361.
За весь период пандемии коронавируса в стране зафиксировано 2 114 502 случая, вылечились 1 611 445 пациентов, скончались 36 540.
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