В России выявлено более 25 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили 25 173 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 16 002 человека, скончался 361.

За весь период пандемии коронавируса в стране зафиксировано 2 114 502 случая, вылечились 1 611 445 пациентов, скончались 36 540.

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