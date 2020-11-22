Турция обновила рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

В Турции за сутки положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2 получили 6 017 человек. Об этом в своем Twitter написал глава минздрава Фахреттин Коджа.

По его словам, за время пандемии всего в стране выявлено 446 822 случая заражения COVID-19.

Кроме того, за сутки в стране скончались еще 139 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов превысило 12,3 тыс. умерших.

Коджа добавил, что в тяжелом состоянии продолжают находиться 4 217 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58,5 млн заболевших, свыше 40,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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