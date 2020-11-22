В Минске в преддверии акции протеста закрыли 10 станций метро

Власти закрыли в Минске 10 станций метрополитена для обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.

На вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», а также все четыре станции третьей линии.

Ранее сообщалось, что в центр Минска стягивается спецтехника.

По данным корреспондента агентства, площадь у стелы «Минск — город герой» обнесена металлическими ограждениями. По ней ходят патрули с оружием. Октябрьская площадь также огорожена, ее патрулируют военнослужащие с автоматами. Автобусы с ОМОНом и спецтехника стоят на улице Карла Маркса рядом со зданием администрации президента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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