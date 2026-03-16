Дэвис предупредил о серьёзных последствиях попытки США открыть Ормузский пролив

Дэвис считает, что США не откроют Ормузский пролив без серьезных последствий

В американском плане операции против Ирана нет варианта открытия Ормузского пролива без серьезных последствий. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Правда заключается в том, что у нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий», — написал Дэвис.

Он также не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа, что страна уже одержала победу над Ираном, так как в таком случае не было бы смысла просить помощь у других стран в разблокировке Ормузского пролива.

14 марта американский президент сообщил, что несколько стран намерены направить военные корабли для поддержания безопасности на этом важном судоходном пути.

До этого американский экономист Дэниел Ергин высказал мнение, что президент России Владимир Путин больше всех выиграл от конфликта США и Ирана.

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив и нанес удары по танкерам.