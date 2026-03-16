Qatar Airways возобновила регулярные рейсы из Дохи в Москву

Авиакомпания Qatar Airways возобновила регулярные рейсы по маршруту из Дохи в Москву и обратно. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Катаре.

«Qatar Airways возобновляет регулярные ежедневные рейсы по маршруту Доха — Москва — Доха. С 18 марта также будут выполняться рейсы по ряду других направлений», — сказано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что решение принято авиакомпанией после тщательной оценки обстановки в регионе.

До этого в Катаре решили отменить программу бесплатного проживания в отелях для туристов, которые не смогли покинуть страну с 28 февраля из-за начала американо-израильской операции против Ирана. Мера начала действовать с 15 марта. С этого дня туристы должны выехать из отеля либо продлить проживание за свой счет, сообщило Управление по туризму страны.

28 марта Катар закрыл воздушное пространство. МИД Катара сообщал, что в момент начала ударов по Иране в стране находилось почти 8 тыс. транзитных пассажиров.

7 марта в Катаре частично открыли воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов.

Ранее из ближневосточного региона за неделю вывезли почти 60 тысяч россиян.