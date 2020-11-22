В Москве в воскресенье ожидается метель и 0°С

В Москве в воскресенье, 22 ноября, ожидаются метели и до 0°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -2...0°С. Во второй половине дня в городе пойдет снег, на дорогах образуется гололедица. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c и с порывами до 17 м/c.

Вечером столбики термометров также будут показывать -2...0°С. Направление ветра и его сила не изменятся. Установится облачная погода, будет идти снег.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст. Ночью оно опустится до 744 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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