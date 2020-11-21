Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся циклоне «Сара»

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На Москву надвигается циклон «Сара», который принесет сильный снегопад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в воскресенье, 22 ноября, ближе к вечеру начнется снег, усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Температура днем будет 0..+2˚С, ветер южный 5-10 м/с, вечером порывистый.

Синоптик отметил, что натиск циклона «Сара» усилится в ночь на понедельник.

«Особенно в утренний час-пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 километра, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», — уточнил он.

Также Тишковец подчеркнул, что атмосферное давление понизится, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.

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