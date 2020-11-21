Более 40 заключенных сбежали из тюрьмы в пригороде Бейрута

В ливанском городе Баабда 40 заключенных и подсудимых устроили погром в дворце правосудия и сбежали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что злоумышленники закрыли охранников в камерах, одного из них сильно избили.

Известно, что пятеро убежавших погибли в ДТП, когда на украденном автомобиле врезались в дерево в районе Хадат при попытке уйти от преследования силовиков. Еще один беглец получил ранения.

К настоящему времени нескольких беглецов уже удалось поймать. Силовики оцепили район дворца правосудия и прилегающие районы, где проходит операция по поиску и задержанию заключенных.

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