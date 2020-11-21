В результате взрыва ракет в Кабуле пострадал 21 человек
Анна Светлова
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В результате взрыва ракет в афганской столице Кабуле погибли по меньше мере 5 человек, 21 человек получил ранения. Об этом сообщил телеканал 1TVNews со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)заявило, что не имеет отношения к произошедшему.
По данным МИД Афганистана, в различных частях центрального района Кабула взорвалось 14 ракет в субботу утром, 21 ноября.
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