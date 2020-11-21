В результате взрыва ракет в Кабуле пострадал 21 человек

В результате взрыва ракет в афганской столице Кабуле погибли по меньше мере 5 человек, 21 человек получил ранения. Об этом сообщил телеканал 1TVNews со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)заявило, что не имеет отношения к произошедшему.

По данным МИД Афганистана, в различных частях центрального района Кабула взорвалось 14 ракет в субботу утром, 21 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами атаки в университете Кабула стали 35 человек