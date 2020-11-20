В Ингушетии суд вынес приговор женщине, которая жестоко истязала свою племянницу

В Ингушетии женщина и ее сожитель, которые издевались и мучали свою 7-летнюю племянницу, получили 6 лет и 2,5 года колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения признал жителей республики виновными и назначил местной жительнице наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что с декабря 2018 по июль 2019 года местная жительница и ее сожитель периодично причиняли увечья ребенку даже за мелкие повинности. В частности, они связывали ребенку руки веревкой и били головой о крышку газовой печи.

Вследствие регулярных истязаний у девочки развилось психическое расстройство, образовались множественные тяжкие травмы.

Мать девочки, которая проживала в другом городе, узнав об истязании дочери, обратилась к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Девочку положили в больницу, где врачам пришлось провести ей ампутацию руки.

Сейчас ребенок проживает вместе с матерью в городе Магас.

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