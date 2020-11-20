Прокуратура просит 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Шестуна

Прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 20 годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию Шестун.

Шестун обвиняется в получении особо крупной взятки, мошенничестве, легализации денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Бывший чиновник свою вину не признает. Он считает, него против него возбудили уголовное дело из-за его намерения переизбраться главой района.

По информации следствия, Шестун в период с 2003 по 2018 годы через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.

В настоящее время экс-чиновник находится под стражей.

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