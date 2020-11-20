Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли из-за коронавируса

Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Решение было согласовано Рособнарзором и Минпросвещения и одобрено на заседании оперативного штаба.

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