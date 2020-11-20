В Москве к вечеру пятницы ожидается снегопад

В Москве с 12 часов пятницы, 29 ноября, ожидается снег, к вечеру будет снегопад, высота снежного покрова достигнет 4-8 см. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

По ее словам, снегопад ожидается в столице к 17-18 часам.

«Мы ждем, что за это время с 12 дня до 9 часов вечера на город выпадет от 2 до 5 мм осадков, то есть сформируется высота снега, выпадет снег высотой 2-4 сантиметра», — сказала Позднякова.

За счет снега местами возможно появление «снежного наката». Температура воздуха в ночь на 21 ноября из-за снега будет минусовой.

«И снег практически такой же интенсивности у нас продолжится завтра часов до 6 утра, и может добавиться еще 2-4 сантиметра снега», — уточнила метеоролог.

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