Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не направлены против России

Протесты в Белоруссии не носят антироссийский характер, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Об этом написала в Telegram ее пресс-служба.

«На вопрос об отношениях с Россией Светлана ответила, что беларусская революция не имеет антироссийского характера», — говорится в сообщении.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция стремится установить демократию в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боррель: ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко

— Маас предупредил, что ЕС продолжит давление на Лукашенко

— В Минске задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»