Четыре человека погибли во время пожара на частном предприятии в Хакасии

В Алтайском районе Хакасии на территории частного предприятия произошел пожар, погибли 4 человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«На пожаре в Алтайском районе погибли четыре человека. Площадь пожара составила 5 кв. м. Предварительная причина пожара - нарушение пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точную причину пожара и смерти людей выясняют следователи.

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