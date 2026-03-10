Россиян призвали не опасаться врачей из КНДР

Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в сфере здравоохранения активно идет уже на протяжении долгого времени. Об этом «Ридусу» рассказал завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, комментируя информацию, что из-за дефицита кадров в Россию завозятся медицинские работники из КНДР.

«Еще до принятых в 2019 году международных санкций против использования северокорейской рабочей силы за рубежом в Москве 25 лет успешно работал Центр корейской национальной восточной медицины. Но в 2019 году все его сотрудники высланы. Сейчас у нас развивается сотрудничество на базе подписанного в июне 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — подчеркнул кореевед.

По его словам, специалисты из России также работают в КНДР, открывая на территории страны новые больницы и консультационные центры.

При этом эксперт отметил, что даже в случае массового наплыва врачей из Северной Кореи из-за уровня их знаний и навыков не стоит переживать. По его словам, квалификация этих специалистов достаточна по российским стандартам. В КНДР активно развиваются как западная, так и традиционная медицина.

До этого сообщалось, что в России врачи вынуждены ради нормальной зарплаты работать на 1,5-2 ставки, что составляет около 60 часов в неделю при норме в 39 часов. По словам зампреда профсоюза работников здравоохранения Михаила Андрочникова, принимаемые меры, такие как ужесточение распределения выпускников вузов и дополнительные соцвыплаты, не способны переломить сложившуюся ситуацию.

