Аэропорт в Сочи приостановил обслуживание рейсов

Росавиация сообщила о введении ограничений в сочинском аэропорту
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, опубликованном в 16:34 мск.

До этого прием и отправку самолетов приостановили аэропорты в Краснодаре и Геленджике. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Днем 10 марта мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале заявил, что в городе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в подземных переходах или на цокольных этажах ближайших зданий.

Утром министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 17 украинских дронов. Три беспилотника перехватили в Курской области, пять — в Белгородской области, девять — в Крыму.

Ранее в аэропорту Сочи из-за ограничений задержали более 10 рейсов.

 
